На окраине Калуги отключат воду 29 марта

В среду, 29 марта, деревня Жерело на севере Калуги останется без воды. Об этом сообщили в региональном водоканале.

Ремонтные работы пройдут с 8:00 до 20:00.

Напомним, в начале марта там обрушилась водонапорная башня. На прошлой неделе коммунальщики установили новую.

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