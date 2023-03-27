В Калуге затопило подвалы девяти домов

В деревне Шопино на территории Калуги затопило дворы и подвалы двухэтажных жилых домов на улице Молодежной.

Всего в них проживает 400 человек, сообщили в понедельник, 27 марта, в пресс-службе городской управы.

- Управляющая компания оповещена. В настоящее время обследуется подтопленная территория и подвалы, - пояснили чиновники. - Также информация передана в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги и отдел защиты населения города Калуги. В настоящее время специалистами отдела защиты населения города Калуги и МУП «Калугаспецавтодор» ведутся работы по откачке воды с дворовой территории указанных домовладений. После того как откачают воду с дворовой территории, УК начнет откачивать подвалы.

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