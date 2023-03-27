В Калуге срочно отключили электричество на четырех улицах

В понедельник, 27 марта, из-за ремонтных работ в Калуге пришлось неотложно отключить электричество на четырех улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Вернуть свет на следующих улицах обещают до 16:00:

ул. Заводская, 18-36/8,

пер. Заводской, 2-26, 1-29,

пер. 1-й Заводской (полностью),

пер. 2-й Заводской (полностью).

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