Глава Следственного комитета России занялся проблемным домом в Калужской области

Жалоба жительницы села Березичский Стеклозавод Козельского района дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проблема связана с состоянием дома, в котором живет женщина. Там давно не проводился текущий и капитальный ремонт.

- В доме до сих пор печное отопление, при этом печи находятся в аварийном состоянии, - пояснили в Следственном комитете. - Техническое состояние дома неудовлетворительное: проваливаются полы, на стенах присутствует плесень.

Следователи проводят проверку. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя калужского управления Следственного комитета Марку Харламову предоставить доклад по этой проблеме.

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