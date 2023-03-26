Магазины в Калуге закрылись из-за отсутствия электричества
Днем в воскресенье, 26 марта, на улице Ленина в Калуге произошло аварийное отключение электричества. Местные жители сообщили в соцсетях, что не работают все магазины.
В городской управе признали наличие проблемы.
По информации чиновников, причина отключения сейчас устанавливается. Связаться с аварийной службой в городе можно по телефону 8-800-220-0-220.
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