Магазины в Калуге закрылись из-за отсутствия электричества

Днем в воскресенье, 26 марта, на улице Ленина в Калуге произошло аварийное отключение электричества. Местные жители сообщили в соцсетях, что не работают все магазины.

В городской управе признали наличие проблемы.

По информации чиновников, причина отключения сейчас устанавливается. Связаться с аварийной службой в городе можно по телефону 8-800-220-0-220.

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