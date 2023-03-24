В Калужской области подделали протокол общего собрания собственников

В Медынском районе возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников многоквартирного дома. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Этот документ определил работы по текущему ремонту и порядок их финансирования. Однако часть жильцов обнаружила, что за них подписался кто-то другой.

Один из жителей указан в протоколе, хотя сам в тот день находился в больнице.

Ведется следствие.

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