В Калужской области подделали протокол общего собрания собственников
В Медынском районе возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников многоквартирного дома. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Этот документ определил работы по текущему ремонту и порядок их финансирования. Однако часть жильцов обнаружила, что за них подписался кто-то другой.
Один из жителей указан в протоколе, хотя сам в тот день находился в больнице.
Ведется следствие.
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