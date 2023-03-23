В Калуге восстановили водонапорную башню в деревне Жерело

В Калуге 22 марта установили новую водонапорную башню в деревне Жерело. Об этом сообщили в четверг в управлении ЖКХ.

Как мы уже рассказывали, старая башня рухнула в начале марта.

- В настоящее время водоснабжение в Жерело осуществляется с применением частотного преобразователя, - прокомментировали в управлении. - Переключение абонентов на прежнюю схему водоснабжения через восстановленную водонапорную башню планируется завершить в апреле текущего года.

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