В Калуге восстановили водонапорную башню в деревне Жерело
В Калуге 22 марта установили новую водонапорную башню в деревне Жерело. Об этом сообщили в четверг в управлении ЖКХ.
Как мы уже рассказывали, старая башня рухнула в начале марта.
- В настоящее время водоснабжение в Жерело осуществляется с применением частотного преобразователя, - прокомментировали в управлении. - Переключение абонентов на прежнюю схему водоснабжения через восстановленную водонапорную башню планируется завершить в апреле текущего года.
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