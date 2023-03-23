В Калуге ищут причины технического запаха у питьевой воды

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе жители Калуги жаловались на неприятный запах воды, которая течет из крана. Водоканал обвинил во всем водоросли. А в среду, 22 марта, свой комментарий опубликовало управление Роспотребнадзора по Калужской области.

Там пояснили, что 17 марта к ним поступило 10 жалоб на воду с техническим запахом и маслянистой пленкой от жителей улиц 65 лет Победы и Хорошей.

- В течении часа специалисты испытательно-лабораторного центра Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области выдвинулись по указанным адресам для отбора проб питьевой воды для проведения санитарно-химических исследований, - заявили в ведомстве.

Также в тот день были отобраны пробы из разводящей сети, а также в месте поступления в разводящую сеть питьевой воды с Окского водозабора.

- По результатам санитарно-химического исследования воды все отобранные 17.03.2023 г. пробы соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Утечек на сетях также не нашли.

Сейчас коммунальщики продолжают выяснять причины появления такой воды в жилых домах.

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