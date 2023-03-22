В Калужской области строительство жилья выросло на 34,2%
За первые два месяца года в Калужской области построено 2467 квартир общей площадью 262,7 тысячи квадратных метров. Это на 34,2% больше, чем в начале 2022-го, сообщили в среду, 22 марта, в Калугастате.
81,2% всех новостроек – это жилые дома, которые калужане построили самостоятельно. В прошлом году доля индивидуального жилья была меньше – 71,6%.
Как отмечают в Калугастате, строительство ведется во всех районах области.
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