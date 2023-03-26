В Калуге на улице Баррикад отключат электричество

Во вторник, 28 марта, из-за ремонтных работ в Калуге без электричества останется часть улицы Баррикад. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение продлится с 9:30 до 17:00.

Света не будет в домах №123, №125 и №127.

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