Калужане стали в два раза чаще жаловаться на управляющие компании
За неделю, с 10 по 17 марта, жители Калужской области оставили 1203 жалобы с помощью горячей линии Госжилинспекции. Это в два раза больше, чем за предыдущий период, сообщили в инспекции в среду, 22 марта.
- Основными проблемными вопросами жителей области стали: санитарное состояние придомовых территорий, протечка крыши, оплата квитанции, электроснабжение, - пояснили в ГЖИ.
Жаловаться на управляющие компании в Калужской области можно по телефонам 8-800-450-01-01 или 2-77777.
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