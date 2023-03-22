На окраине Калуги отключат электричество 23 марта

В четверг, 23 марта, в Калуге без электричества останутся некоторые дома на Малинниках. Это связано с работами по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

1-й Тарутинский проезд, 2, 4, 8,

ул. Тарутинская, 205,

СНТ «Рабочий садовод».

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