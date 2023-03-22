На окраине Калуги отключат электричество 23 марта
В четверг, 23 марта, в Калуге без электричества останутся некоторые дома на Малинниках. Это связано с работами по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- 1-й Тарутинский проезд, 2, 4, 8,
- ул. Тарутинская, 205,
- СНТ «Рабочий садовод».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!