На восьми улицах Калуги отключат воду 23 марта
В четверг, 23 марта, в Калуге запланированы массовые отключения воды из-за аварийно-ремонтных работ на улице Николо-Козинской. Об этом рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 20:00:
- ул. Николо-Козинская, 66-133,
- ул. Войкова (от ул. Николо-Козинской до ул. Ф. Энгельса),
- ул. Новорежская,
- пер. Даниловский,
- пер. Новый,
- ул. Краснопивцева, 3, 4, 5,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 62, 64,
- ул. Степана Разина, 50-144.
В зону отключения попадут детский сад №75 и школа №45.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в сообщении коммунальщиков.
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