На восьми улицах Калуги отключат воду 23 марта

В четверг, 23 марта, в Калуге запланированы массовые отключения воды из-за аварийно-ремонтных работ на улице Николо-Козинской. Об этом рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 20:00:

ул. Николо-Козинская, 66-133,

ул. Войкова (от ул. Николо-Козинской до ул. Ф. Энгельса),

ул. Новорежская,

пер. Даниловский,

пер. Новый,

ул. Краснопивцева, 3, 4, 5,

ул. Салтыкова-Щедрина, 62, 64,

ул. Степана Разина, 50-144.

В зону отключения попадут детский сад №75 и школа №45.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в сообщении коммунальщиков.

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