На шести улицах Калуги отключат воду 22 марта

В среду, 22 марта, в Калуге запланированы массовые отключения воды из-за ремонтных работ на улице Вооруженного Восстания. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

Ул. Вооруженного Восстания, 1, 2,

Ул. Ломоносова, 1,

Ул. Суворова, 21, 21а, 25, 29, 31, 63 к.1, 65, 67, 69, 71а, 71б,

Ул. Плеханова, 11,

Ул. Герцена, 14, 14а, 15, 17, 17/1,

Ул. Огарева, 26, 40 к.1., 40 к.2, 42, 44.

В зону отключения попадут детский сад №59 и Центр развития ребенка.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.

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