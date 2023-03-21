На шести улицах Калуги отключат воду 22 марта
В среду, 22 марта, в Калуге запланированы массовые отключения воды из-за ремонтных работ на улице Вооруженного Восстания. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Ул. Вооруженного Восстания, 1, 2,
- Ул. Ломоносова, 1,
- Ул. Суворова, 21, 21а, 25, 29, 31, 63 к.1, 65, 67, 69, 71а, 71б,
- Ул. Плеханова, 11,
- Ул. Герцена, 14, 14а, 15, 17, 17/1,
- Ул. Огарева, 26, 40 к.1., 40 к.2, 42, 44.
В зону отключения попадут детский сад №59 и Центр развития ребенка.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.
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