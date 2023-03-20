Запах воды в Калуге испортили водоросли

На прошлой неделе жители Калуги массово жаловались на неприятный запах воды, которая течет из кранов. В понедельник, 20 марта, причины этого явления назвали в водоканале.

- Ежегодно в условиях резкого повышения температуры и начала таяния и движения льда на Оке наблюдается появление планктонных водорослей, в результате чего у речной воды появляется илистый запах, - говорится в комментарии. - Схема очистки воды на Окском водозаборе не предусматривает устранения сезонных запахов воды, вызванных паводковыми процессами, так как при проектировании водозаборного узла в конце прошлого столетия качество воды в реке отличалось от нынешнего.

По информации коммунальщиков, регулярный лабораторный контроль по всем показателям показывает периодическую смену характера запаха с «хлор-земля» на «хлор-ил».

- В результате контроля показатель «запах» не превышает нормативно-допустимое значение, но из-за изменения его характера он стал более чувствительным для жителей, - говорится в комментарии водоканала. - Для минимизации уровня запаха специалистами водоканала проведена корректировка доз реагентов, а также углевание фильтров Окского водозабора гранулированным активированным углем. В паводковый период контроль параметров питьевой воды в Калуге осуществляется в усиленном режиме, отрицательной динамики качества не выявлено.

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