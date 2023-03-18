В Калужской области у 43 летнего многоквартирного дома заменят крышу

В Людиново начались работы по замене скатной крыши у многоквартирного дома № 6, расположенного на улице Ленина. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

- В населенных пунктах Калужской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, - написал чиновник в своем telegram-канале.

По словам Лежнина, с момента постройки в 1960 году капитальный ремонт в этом доме ни разу не проводился.



Помимо новой кровли, будет полностью заменена стропильная система и обрешетка, уложен металлопрофиль и утеплитель, а также установлена новая водосточная система.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.