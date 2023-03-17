Жители Калуги массово жалуются на запах воды

В Калуге в последние дни жители Правобережья начали массово жаловаться в соцсетях на запах воды, которая течет из кранов.

Многие пишут, что чувствуют запах бензина.

- Вчера закинула в стиральную машинку две маленькие подушки, - написала одна из калужанок. - Достала после стирки, а они воняют как тряпки из гаража, где тачки ремонтируют.

- Такой водой страшно не только зубы полоскать, маленьких детей не подмыть. Посуду тоже мыть стремно, - поддержал еще один человек.

В пятницу, 17 марта, мы получили официальный комментарий министерства строительства и ЖКХ Калужской области.

- Вчера специалисты водоканала отобрали пробы воды в разных точках города, - заявили в министерстве. - Вода соответствует нормам СанПин.

Уважаемые читатели! А у вас дома вода в норме? Расскажите в комментариях!

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