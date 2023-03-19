Дома на улице Тепличной в Калуге останутся без электричества 20 марта

В понедельник, 20 марта, в Калуге отключат электричество в домах на улице Тепличной. Это связано с проведением ревизии, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света будут дома 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 и 18.

Отключение запланировано на период с 14:00 до 17:30.

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