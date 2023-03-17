Еще на трех улицах Калуги отключили отопление

Утром в пятницу, 17 марта, стало известно об отключении отопления в домах на улицах Хрустальной и Стекольной в Калуге. А днем «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщила об аналогичной проблеме на улице Горького.

Без тепла там остался дом №61. Также батареи остыли в домах 2 и 2 к1 в переулке Горького, а также в домах 38 и 40 на улице Мичурина.

Ремонт на трассе обещают завершить к 16:00.

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