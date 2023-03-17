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На четырех улицах Калуги отключат электричество на четыре дня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2023 11:48 0 1018
На четырех улицах Калуги отключат электричество на четыре дня

С понедельника по четверг, 20-23 марта, в Калуге в дневное время не будет электричества у жителей четырех улиц. Это связано с расчисткой трассы и монтажом линии, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00 с 20 по 23 марта:

  • ул. Заводская, 18-34,
  • пер. Заводской, 1-29, 2-26,
  • пер. 1-й Заводской (полностью),
  • пер. 2-й Заводской (полностью).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2023 11:48 0 1018
Тэги: недвижимость жкх электричество
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