На четырех улицах Калуги отключат электричество на четыре дня
С понедельника по четверг, 20-23 марта, в Калуге в дневное время не будет электричества у жителей четырех улиц. Это связано с расчисткой трассы и монтажом линии, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00 с 20 по 23 марта:
- ул. Заводская, 18-34,
- пер. Заводской, 1-29, 2-26,
- пер. 1-й Заводской (полностью),
- пер. 2-й Заводской (полностью).
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