На четырех улицах Калуги отключат электричество на четыре дня

С понедельника по четверг, 20-23 марта, в Калуге в дневное время не будет электричества у жителей четырех улиц. Это связано с расчисткой трассы и монтажом линии, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00 с 20 по 23 марта:

ул. Заводская, 18-34,

пер. Заводской, 1-29, 2-26,

пер. 1-й Заводской (полностью),

пер. 2-й Заводской (полностью).

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