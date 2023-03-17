В Калуге на двух улицах отключили отопление

Утром в пятницу, 17 марта, из-за ремонтных работ на трассе без отопления остались жилые дома на двух улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Не поступает тело на Хрустальную, 27, 33, 35 и Стекольную, 26.

Завершить ремонт обещают к 13:00.

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