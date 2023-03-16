В Калуге закрыли доступ в опасный дом
В Калуге на улице Новосельской прокуратура обнаружила недостроенный дом, доступ в который не был ограничен. В четверг, 16 марта, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В здание могли забраться дети.
От застройщика потребовали закрыть дом. На данный момент эти работы уже выполнены.
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