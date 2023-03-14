В Калуге 19 семей выселяют из квартир за долги
В Калуге ведется работа по выселению жильцов муниципальных квартир, имеющих большие долги за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас рассматривается 19 таких дел, сообщили 14 марта в управлении ЖКХ городской управы.
Таких жильцов власти называют злостными неплательщиками.
В двух случаях калужане накопили задолженность за услуги ЖКХ в 300 тысяч рублей.
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