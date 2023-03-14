«Марафон ЖКХ» пройдет в Калуге 15 марта
В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства наша редакция организовывает серию прямых линий с представителями ГП «КРЭО» и АО «Газпром газораспределение Калуга»! Вы сможете задать интересующие вас вопросы на самые злободневные темы, связанные с услугами ЖКХ!
15 марта с 11:00 до 12:40, сменяя друг друга у телефона, представители указанных организаций будут отвечать на ваши вопросы по телефону: (4842) 79-04-54.
Прямая трансляция будет вестись в нашей группе «Вконтакте». Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в чате и получайте ответы на них в прямом эфире!
Задать вопросы можно следующим участникам «марафона»:
- С 11:00 до 11:40 Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО»)
- С 12:00 до 12:40 АО «Газпром газораспределение Калуга»
Звоните (4842) 79-04-54.
Пишите в чат прямой линии ВКонтакте!
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