На пяти улицах Калуги отключат электричество 15 марта

В среду, 15 марта, на пяти улицах Калуги отключат электричество. Это связано с монтажными работами на улице Подвойского, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света останутся с 9:00 до 17:00:

ул. Воробьевская, 11-21, 14, 16, 20,

ул. Кавказ (полностью),

ул. Красная Гора, 1-21, 2-18,

пер. Красноармейский, 11,

ул. Набережная, 1-19.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.