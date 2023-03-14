На пяти улицах Калуги отключат электричество 15 марта
В среду, 15 марта, на пяти улицах Калуги отключат электричество. Это связано с монтажными работами на улице Подвойского, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света останутся с 9:00 до 17:00:
- ул. Воробьевская, 11-21, 14, 16, 20,
- ул. Кавказ (полностью),
- ул. Красная Гора, 1-21, 2-18,
- пер. Красноармейский, 11,
- ул. Набережная, 1-19.
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