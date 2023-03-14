В Калуге отключили электричество на трех улицах

Во вторник, 14 марта, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света до 17:00 остались:

ул. Линейная, 9, 11, 13, 15,

пер. Поселковый, 2, 4, 6, 8,

пер. Строительный, 2/12, 13, 15, 17, 19.

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