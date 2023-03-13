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В Калуге рухнувшую водонапорную башню заменят до конца марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2023 15:31 2 378
В Калуге рухнувшую водонапорную башню заменят до конца марта

В деревне Жерело на окраине Калуги до конца марта планируется установить новую водонапорную башню. Об этом в понедельник, 13 марта, на планерке в городской управе сообщил представитель водоканала.

Старая конструкция обрушилась на прошлой неделе.

14 марта начнется монтаж фундамента для новой башни. Когда фундамент будет готов, поставят саму водонапорную башню.

Сейчас вода жителям Жерело подается по временной схеме.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2023 15:31 2 378
Тэги: недвижимость вода жкх
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