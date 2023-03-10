В Калуге пройдет «Марафон ЖКХ»

В среду, 15 марта 2023 года, в нашей редакции состоится «Марафон ЖКХ» - серия прямых линий с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций!

Вы сможете задать вопросы на самые злободневные темы, связанные с услугами ЖКХ.

Вопросы можно будет задать в прямом эфире в нашей группе в ВК, а также по номеру телефона: (4842) 79-04-54. Следите за нашими новостями!

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