В Калуге организовали подвоз воды в деревню, где рухнула водонапорная башня
Как мы уже рассказывали, в деревне Жерело на севере Калуги обрушилась водонапорная башня. В пятницу, 10 марта, городская управа сообщила, что в населенный пункт организован подвоз воды.
Четыре тоны в цистерне привезли к дому №28 на улице Центральной.
- В водоразборных колонках вода есть, - говорится в сообщении «Единой дежурно-диспетчерской службы».
По информации водоканала, без воды остались 103 потребителя.
- Уже сегодня водоснабжение деревни будет восстановлено в полном объеме напрямую с применением частотного преобразователя. Одновременно с этим специалистами будут вестись работы по восстановлению и установке на место водонапорной башни. До конца следующей недели планируется восстановить водоснабжение деревни по прежней схеме – через восстановленную водонапорную башню, - прокомментировали в водоканале.
Тем временем проверку после обрушения башни начала городская прокуратура.
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