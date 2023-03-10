В Калуге организовали подвоз воды в деревню, где рухнула водонапорная башня

Как мы уже рассказывали, в деревне Жерело на севере Калуги обрушилась водонапорная башня. В пятницу, 10 марта, городская управа сообщила, что в населенный пункт организован подвоз воды.

Четыре тоны в цистерне привезли к дому №28 на улице Центральной.

- В водоразборных колонках вода есть, - говорится в сообщении «Единой дежурно-диспетчерской службы».

По информации водоканала, без воды остались 103 потребителя.

- Уже сегодня водоснабжение деревни будет восстановлено в полном объеме напрямую с применением частотного преобразователя. Одновременно с этим специалистами будут вестись работы по восстановлению и установке на место водонапорной башни. До конца следующей недели планируется восстановить водоснабжение деревни по прежней схеме – через восстановленную водонапорную башню, - прокомментировали в водоканале.

Тем временем проверку после обрушения башни начала городская прокуратура.

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