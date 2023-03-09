На девяти улицах Калуги отключат электричество 10 марта
В пятницу, 10 марта, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества на девяти улицах, а также в деревне Чижовка. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- пер. Школьный, 1-15, 2-20,
- ул. Заводская, 2-14,
- ул. Чапаева, 54-70, 13/2, 21/17,
- ул. Маяковского, 9-29, 24.
Отключение с 12:30 до 16:00:
- ул. Постовалова, 53-93, 72-102,
- ул. Белинского, 61-89, 62-88,
- ул. 2-я Киевка, 10, 10а, 12, 13.
Отключение с 13:00 до 16:00:
- ул. Звездная, 11, 12, 13, 15, 20, 21,
- б-р Байконур, 1.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Чижовка.
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