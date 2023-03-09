На девяти улицах Калуги отключат электричество 10 марта

В пятницу, 10 марта, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества на девяти улицах, а также в деревне Чижовка. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

пер. Школьный, 1-15, 2-20,

ул. Заводская, 2-14,

ул. Чапаева, 54-70, 13/2, 21/17,

ул. Маяковского, 9-29, 24.

Отключение с 12:30 до 16:00:

ул. Постовалова, 53-93, 72-102,

ул. Белинского, 61-89, 62-88,

ул. 2-я Киевка, 10, 10а, 12, 13.

Отключение с 13:00 до 16:00:

ул. Звездная, 11, 12, 13, 15, 20, 21,

б-р Байконур, 1.

Отключение с 9:00 до 17:00:

Чижовка.

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