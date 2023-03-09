На окраине Калуги отключат электричество 10 марта

В пятницу, 10 марта, в Калуге останутся без электричества жилые дома в деревне Чижовка. Это связано с работами по замене трансформатора, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 17:00.

Напомним, электричество в Чижовке и Шопино отключили также 9 марта.

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