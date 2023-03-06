Еще на двух улицах Калуги отключат электричество 7 марта

Во вторник, 7 марта, в Калуге не будет электричества не только в правобережных деревнях, но и на Маяковке. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 12:00:

ул. Маяковского, 43, 45, 47, 49, 51,

б-р Солнечный, 4, 6.

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