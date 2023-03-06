Где в Калуге отключат электричество 7 марта

Во вторник, 7 марта, в Калуге ожидаются плановые отключения электричества.

С 9:00 до 13:00 ожидаются отключения на 30-50 минут в Галкино, Канищево, улицах Светлой, Дальней, Косарево, улице Берестяной, СНТ Березка, СТ Сигнал, СТ Вишневый сад, СТ Рассвет.

С 13:00 до 17:00 также на 30-50 минут может не быть света в Шопино, Желыбино, Воровой и Чижовке.

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