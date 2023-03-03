В Калуге жителям пересчитали плату за газ

Жителям двух многоквартирных домов на улице Болдина в Калуге пересчитали плату за газ. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В январе из-за аварии там отключили газ и вернули позже, чем положено по нормативам.

Из-за этого вмешалась прокуратура. Плату за первый месяц года пересчитали.

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