В Калуге вскрыли полы в Доме гражданского губернатора

В январе в Калуге началась реставрация Дома гражданского губернатора на улице Карла Маркса, 6. А в четверг, 2 марта, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков показал первые фото изнутри здания.

- Сейчас ведутся демонтажные работы во внутренних помещениях здания: вскрытие полов, перекрытий, поздних перегородок, штукатурного слоя, - пояснил Чудаков. - Кто помнит, что здесь с начала восьмидесятых размещался клуб, получивший название «Фантазия»? Может у кого остались фотографии? Просторный зал, оформлен фольгой и зеркалами. Тут проводились тематические вечера, театрально-танцевальные постановки.

В процессе работ в одном из проемов была обнаружена бумага начала XIX века и метлахская плитка в фойе.

Напомним, здание на Карла Маркса превратят в филиал Эрмитажа.

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