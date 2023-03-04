На пяти улицах Калуги отключат электричество 6 марта

В понедельник, 6 марта, в Калуге временно не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с работами по выправке опоры, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

пер. 1-й Садовый, 3-31, 4-18,

ул. Выгонная, 32, 34, 36,

пер. Нижнесадовый (полностью),

ул. Нижнесадовая, 97-111, 126-144,

ул. Садовая, 101, 97а, 128, 132, 138, 140, 140а.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.