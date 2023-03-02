Где в Калуге отключат электричество 3 марта

В пятницу, 3 марта, в Калуге запланировано отключение электричества на улице Константиновых. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет в домах 11, 13 и 15 из-за опиловки деревьев.

Отключение должно состояться в 9:00. А вернуть электричество обещают к 16:00.

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