Где в Калуге отключат электричество 2 марта

В четверг, 2 марта, на окраине Калуги отключат электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света будет коттеджный поселок Берестяное.

Свет отключат в 14:00, а вернуть обещают к 17:00.

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