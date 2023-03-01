Где в Калуге отключат электричество 2 марта
В четверг, 2 марта, на окраине Калуги отключат электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света будет коттеджный поселок Берестяное.
Свет отключат в 14:00, а вернуть обещают к 17:00.
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