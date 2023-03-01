В Калуге пять многоэтажных домов остались без отопления

В среду, 1 марта, пять жилых домов на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге остались без отопления. Это связано с аварией на теплотрассе, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без тепла дома 27, 29, 31, 37 и 39 на улице Салтыкова-Щедрина.

Ремонтные работы обещают завершить к 18:00.

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