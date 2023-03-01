В Калуге поселок Мстихино останется без воды 3 марта

В пятницу, 3 марта, в Калуге отключат воду в поселке Мстихино. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщили в городской управе.

Воды не будет с 9:00 до 14:00.

В зону отключения попадут детский сад «Ромашка», детская школа искусств №4, котельная и врачебная лаборатория.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.

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