В Калуге заменят трубы на семи улицах

Калуга собирается получить 590 миллионов рублей из областного бюджета на модернизацию теплосетей. Об этом сообщили во вторник, 28 февраля, в городской управе.

Трубы собираются заменить на семи улицах.

В список попали Тульская, Московская, Новослободская, Фридриха Энгельса, Луначарского, Грабцевское шоссе и бульвар Энтузиастов.

Всего запланирована замена 38 километров труб.

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