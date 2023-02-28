В Калуге заменят трубы на семи улицах
Калуга собирается получить 590 миллионов рублей из областного бюджета на модернизацию теплосетей. Об этом сообщили во вторник, 28 февраля, в городской управе.
Трубы собираются заменить на семи улицах.
В список попали Тульская, Московская, Новослободская, Фридриха Энгельса, Луначарского, Грабцевское шоссе и бульвар Энтузиастов.
Всего запланирована замена 38 километров труб.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!