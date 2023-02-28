В центре Калуги ведется реставрация бывших конюшен

В Калуге на улице Кропоткина ведутся реставрационные работы на памятнике регионального значения: «Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Здание построено в 1870 году.

- На данные момент существующие заполнения оконных проемов имеют значительные утраты и нуждаются в замене, - пояснил Чудаков. - Проектом реставрации предусмотрена установка новых деревянных окон, имитирующими историческую расстекловку. Цветовое решение и конфигурация оконных заполнений подобрана в соответствии с историческим обликом, стилистическими особенностями фасада. Сейчас ведутся работы по расшивке заложенного ранее въездного арочного проема главного фасада, с устройством заполнения дверного проема из массива дерева, с остекленной фрамугой.

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