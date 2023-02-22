На двух улицах Калуги отключат электричество после выходных

Во вторник, 28 февраля, в Калуге отключат электричество на двух улицах в микрорайоне Турынино. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 13:00:

ул. Льва Толстого, 41, 43,

ул. Советская, 105.

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