В Калужской области жители 58 домов остались без воды
Деревне Кочуково Думиничского района осталась без воды. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Из-за аварии на сетях в зону отключения попали жители 58 домов.
- Нормативы устранения аварии нарушены, - заявили в прокуратуре.
Проводится проверка.
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