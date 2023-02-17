Часть Козельска осталась без воды
В Козельске из-за аварии на сетях улица Спортивная осталась без воды. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.
- Нормативы устранения аварии нарушены, - подчеркнули в ведомстве.
Организована проверка.
В прокуратуре рассказали, что людям начали подвозить воду, но сроки выполнения ремонта пока не называются.
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