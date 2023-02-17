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В Калужской области за год выдали 9172 ипотеки на 32 миллиарда рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2023 11:13 0 243
В Калужской области за год выдали 9172 ипотеки на 32 миллиарда рублей

За 2022 год жители Калужской области получили 9172 ипотечных жилищных кредита. Общая сумма взятого в долг составила 32 миллиарда рублей, сообщили в пятницу, 17 февраля, в региональном отделении Банка России.

- На рынке ипотечного кредитования в прошлом году месячная динамика была разной. Так, в апреле и мае наблюдалось резкое сокращение выдач, когда банки оформили ипотечных кредитов соответственно на 1 миллиард и 0,8 миллиарда рублей в месяц, - пояснили специалисты. - Уже в августе объем ипотечных кредитов превысил 3 миллиарда, а пик спроса пришелся на декабрь, достигнув 4,8 миллиарда рублей.

Сумма кредита на покупку жилья в среднем составила 3,5 миллиона рублей. Средний срок ипотеки вырос на два с половиной года и достиг 23 лет и трех месяцев. С учетом льготных программ средняя ставка по выданным калужанам ипотечным кредитам в 2022 году сложилась на уровне 7,6%.

В целом за год задолженность калужан по ипотеке выросла на 13,4% и на 1 января 2023 года составила 104 миллиарда рублей. Несмотря на рост ипотечного портфеля, своевременно внесены 99,6% кредитных платежей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2023 11:13 0 243
Тэги: недвижимость жкх
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