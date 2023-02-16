Калужская область потратит 1,5 миллиарда рублей на обновление коммунальных сетей
В четверг, 16 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Москве защитил проект по модернизации коммунальной инфраструктуры на федеральном штабе по региональному развитию.
- Заявка Калужской области одобрена, - заявил Шапша. - Спасибо за поддержку правительству РФ и лично заместителю председателя правительства Марату Шакирзяновичу Хуснуллину.
По словам губернатора, впервые сразу 1,5 миллиарда рублей будет направлено на обновление коммунальных сетей.
- При финансовой поддержке Фонда развития территорий обновим более 97 км сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, - рассказал Шапша. - Часть средств выделяем из областного и местных бюджетов. Завершаем подготовку комплексной программы обновления коммунальной инфраструктуры. Дал поручение: при ее подготовке для первого этапа выбрать самые проблемные объекты, где чаще всего случаются аварии, а ресурсы по изношенным сетям получает большое число жителей. Отобрали 36 объектов. На них произошла треть всех аварий в регионе в прошлом году.
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