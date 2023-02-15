В Калуге управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей

В Калуге одна из управляющих компаний оштрафована на 125 тысяч рублей за проблемы в доме №10б на улице Фомушина. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В доме отсутствовали регулировочные клапаны по стоякам системы теплоснабжения, техническое состояние покрытия стен находилось в ненадлежащем состоянии, - пояснили в ведомстве.

Административное дело было возбуждено по статье 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Как подчеркнули в прокуратуре, теперь управляющая компания принимает меры по устранению нарушений.

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