В Калуге управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей
В Калуге одна из управляющих компаний оштрафована на 125 тысяч рублей за проблемы в доме №10б на улице Фомушина. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.
- В доме отсутствовали регулировочные клапаны по стоякам системы теплоснабжения, техническое состояние покрытия стен находилось в ненадлежащем состоянии, - пояснили в ведомстве.
Административное дело было возбуждено по статье 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Как подчеркнули в прокуратуре, теперь управляющая компания принимает меры по устранению нарушений.
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