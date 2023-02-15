Калужанам предложили написать «Диктант ЖКХ»

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев пригласил калужан принять участие во всероссийской акции «Диктант ЖКХ», которую проводит партия «Единая Россия».

Для проверки своих знаний в сфере ЖКХ необходимо зайти на сайт, затем перейти в раздел «Диктант ЖКХ», зарегистрироваться и приступить к работе. Верно ответив на 25 вопросов из 30 за 30 минут, участник получит сертификат о прохождении диктанта.

- «Диктант ЖКХ» – часть большой работы по поддержке активных собственников жилья. Тестирование проводится с целью повышения правовой грамотности граждан в сфере ЖКХ, – отметил Юрий Моисеев.

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