На семи улицах Калуги отключат электричество 16 февраля

В четверг, 16 февраля, в Калуге из-за работ по расчистке трассы останутся без электричества дома на семи улицах. Об этом рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 13:00:

ул. Новорежская, 4, 6,

ул. Войкова, 16, 16а,

ул. Николо-Козинская, 96-108,

пер. Даниловский, 11, 13, 12-18,

пер. Новый, 2-6, 1-11.

Отключение с 13:00 до 16:00:

ул. Песчаная, 29-51, 26, 32-46,

ул. Стекольная, 16-22, 27-47.

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