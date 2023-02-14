На семи улицах Калуги отключат электричество 16 февраля
В четверг, 16 февраля, в Калуге из-за работ по расчистке трассы останутся без электричества дома на семи улицах. Об этом рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 13:00:
- ул. Новорежская, 4, 6,
- ул. Войкова, 16, 16а,
- ул. Николо-Козинская, 96-108,
- пер. Даниловский, 11, 13, 12-18,
- пер. Новый, 2-6, 1-11.
Отключение с 13:00 до 16:00:
- ул. Песчаная, 29-51, 26, 32-46,
- ул. Стекольная, 16-22, 27-47.
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